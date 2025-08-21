Вице-президент США: лидеры ЕС не ожидали, что Трамп позвонит Путину

Трамп позвонил Путину сразу после встречи с европейскими политиками.
Президент США Дональд Трамп неожиданно позвонил российскому лидеру Владимиру Путину сразу после переговоров с европейскими лидерами в Белом доме. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы находились в восточном крыле Белого дома, и президент говорит: “Знаете, у нас была довольно хорошая встреча [с европейскими политиками]. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрим, что он скажет”. И все говорят: “О, вы позвоните ему на следующей неделе?” А он отвечает: “Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас”», — рассказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Белый дом уже публиковал фотографию, на которой Дональд Трамп звонит Владимиру Путину после переговоров с европейскими лидерами 18 августа 2025 года. На снимке в Овальном кабинете также присутствовали госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. Подробности разговора между президентами пока не раскрывались.