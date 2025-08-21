Вэнс: США получили детали позиций России и Украины по переговорам

По словам вице-президента, Киев настаивает на гарантиях того, что Россия закончит СВО и в будущем будет уважать территориальную целостность Украины. В то же время Москва требует передачи под свой контроль ряда территорий, часть из которых уже находится под ее фактическим управлением, а некоторые остаются спорными.