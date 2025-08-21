Ричмонд
Shot: Пять взрывов прогремели в Воронежской области

Пять взрывов прозвучали в Воронежской области. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны, сообщил в четверг, 21 августа, Telegram-канал Shot.

— Жители села Журавка рассказали, что слышали минимум пять взрывов в небе около 01:50, а потом увидели пожар в одном из районов, — сказано в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 42 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщила 20 августа пресс-служба Министерства обороны РФ.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе. В результате атаки был ранен мирный житель.

Также серия взрывов прозвучала в Борисоглебске Воронежской области. По данным СМИ, силы противовоздушной обороны сбивали украинские дроны.

