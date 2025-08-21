Ричмонд
Помощник Трампа рассказал, как поглумился над Зеленским

Помощник президента США Джей Ди Вэнс пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским время визита последнего в Белый дом. Об этом рассказал сам Вэнс.

Зеленский стал объектом шуток со стороны политиков США.

«Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу». А он просто усмехнулся", — приводит его слова Fox News.

Ранее во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом Владимир Зеленский также отвечал на шутки и комментарии, связанные с его внешним видом и стилем. Встреча в Белом доме прошла на фоне продолжающихся переговоров между США, Украиной и странами Европы.

