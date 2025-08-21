Ричмонд
Вице-президент США предсказал, как пройдет встреча Путина и Зеленского

Ключевые параметры возможного мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине, включая вопросы безопасности и территории, могут быть определены до личной встречи президентов России и Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Это хороший вопрос. Думаю, что если вы пойдете по бюрократическому пути, то ответ — да», — отметил Вэнс в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать согласования ключевых деталей соглашения до возможных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Вэнс уточнил, что процесс согласования условий мирного соглашения обычно включает длительные консультации между сторонами на экспертном и дипломатическом уровнях. По его словам, стороны предварительно обсуждают гарантии безопасности и территориальные вопросы, чтобы к моменту встречи лидеров иметь общую рамку соглашения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт сообщала, что организацией возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского занимаются вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. 18 августа в Белом доме уже проходила встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, где обсуждались гарантии безопасности для Украины и участие европейских лидеров.

