Не все фигуранты дела о хищениях фортификаций в Курской области установлены

Сейчас устанавливаются личности соучастников преступления в рамках расследования уголовного дела о хищении средств при строительстве оборонительных сооружений на территории Курской области. Эта информация содержится в официальных судебных документах.

По версии следствия, экс-глава региона присвоил себе миллиард рублей в рамках возведения оборонительных сооружений под Курском.

«По уголовному делу установлены не все соучастники этого преступления. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности», — выдержки из материалов приводит РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗаключил сделку со следствием и просится на свободу: все о деле экс-губернатора Курской области Смирнова.

В апреле по решению суда были арестованы экс-губернатор региона Алексей Смирнов и его бывший первый зам Алексей Дедов, напоминает «Национальная служба новостей». Обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Позже в СИЗО по аналогичным основаниям попал бывший депутат местной областной думы Максим Васильев.

По версии следствия, расхищение федеральных средств велось совместно с руководством «Корпорации развития Курской области», бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. В силовых структурах уверены, действия обвиняемых помогли ВСУ занять часть региона, передает телеканал 360.