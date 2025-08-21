Ричмонд
Гусев рассказал о массированной атаке БПЛА Украины

Дежурными силами ПВО в одном из районов на юге Воронежской области обнаружено и уничтожено уже более пяти вражеских дронов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Было уничтожено пять дронов в Воронежской области.

«Силами ПВО в одном из районов на юге области уничтожено уже более пяти БПЛА. В результате падения одного из них поврежден объект энергетики», — написал Гусев в своем telegram-канале.

По его словам, без электричества остаются несколько сел. Также задержан ряд пассажирских поездов.

Губернатор отметил, что угроза удара БПЛА в Кантемировском и Россошанском районах сохраняется. Режим опасности атаки беспилотников действует на всей территории региона.

В Мордовии ранее предупредили о беспилотной опасности. Аналогичные режимы беспилотной опасности вводились в ряде регионов России, включая Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Орловскую, Липецкую области, а также Татарстан и Пензенскую область.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
