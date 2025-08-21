В Нигере из-за наводнения погибли 47 человек

По меньшей мере 47 человек погибли в результате наводнения в Нигере, сообщила газета Journal du Niger со ссылкой на Главное управление гражданской обороны страны.
Ещё более 56,7 тыс. жителей республики пострадали. Для Нигера характерен пустынный и засушливый климат. Вместе с тем последние несколько недель в стране наблюдаются продолжительные ливни, которые вызвали бедственную ситуацию.
Из-за дождей резко поднялся уровень воды в реке Нигер. Паводки затронули не менее 339 населённых пунктов страны.
Напомним, 17 августа стало известно, что в автономном районе Китая Внутренняя Монголия как минимум восемь человек погибли в результате наводнения в туристическом лагере в городском округе Баян-Нур. Ещё несколько человек числились пропавшими без вести.