Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Цеков назвал провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море

Политик отметил, что подобные операции обречены на провал.

Источник: Аргументы и факты

Первый заместитель председателя крымского парламента Сергей Цеков охарактеризовал попытку диверсии украинских военных в Черном море как провокацию.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку провести операцию с использованием десантных катеров в направлении Крыма, однако она была пресечена благодаря действиям расчетов беспилотников.

По словам Цекова, такие действия носят демонстративный характер и направлены на то, чтобы показать наличие у украинской стороны определённых сил, а затем использовать это в качестве аргумента на переговорах. Он подчеркнул, что это заранее продуманная провокация.

Политик отметил, что подобные операции обречены на провал. При этом, как считает Цеков, они свидетельствуют о безответственном отношении киевских властей и командования ВСУ к собственным военнослужащим, которых фактически отправляют на верную гибель в сторону Крыма.

Ранее в ФСБ сообщили о ликвидации в Брянской области диверсионной группы из кадровых сотрудников украинской Службы специальных операций.