Первый заместитель председателя крымского парламента Сергей Цеков охарактеризовал попытку диверсии украинских военных в Черном море как провокацию.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку провести операцию с использованием десантных катеров в направлении Крыма, однако она была пресечена благодаря действиям расчетов беспилотников.
По словам Цекова, такие действия носят демонстративный характер и направлены на то, чтобы показать наличие у украинской стороны определённых сил, а затем использовать это в качестве аргумента на переговорах. Он подчеркнул, что это заранее продуманная провокация.
Политик отметил, что подобные операции обречены на провал. При этом, как считает Цеков, они свидетельствуют о безответственном отношении киевских властей и командования ВСУ к собственным военнослужащим, которых фактически отправляют на верную гибель в сторону Крыма.
Ранее в ФСБ сообщили о ликвидации в Брянской области диверсионной группы из кадровых сотрудников украинской Службы специальных операций.