Трем школьникам из Подмосковья заплатили 350 долларов за поджог объектов на ж/д

Подросткам предъявили обвинения по части 1 статьи 205 УК России «Теракт». Им грозит до 20 лет тюрьмы. Защита школьников настаивает на переквалификации дела на статью «Умышленное уничтожение чужого имущества». Адвокаты заявили, что в действиях несовершеннолетних не было умысла на дестабилизацию деятельности органов власти или оказания на них незаконного воздействия.