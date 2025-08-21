Трем школьникам из Подмосковья заплатили 350 долларов за поджог объектов на ж/д

Трое подростков из подмосковного Подольска получили от спецслужб Украины 350 долларов за поджог объектов железнодорожной инфраструктуры, их задержали. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
— Денежные поступления на банковские счета обвиняемых подтверждают получение тремя обвиняемыми общей суммы в 350 долларов за поджог шкафа обогрева стрелочных переводов и повреждение комплексной трансформаторной подстанции, — сказано в деле.
Все трое фигурантов учатся в восьмом классе. Их причастность к преступлению подтвердили показания свидетелей, видеоматериалы, которые следователи нашли в их смартфонах. По заданию кураторов с Украины они снимали результаты своих незаконных действий на телефоны для отчетности.
Подросткам предъявили обвинения по части 1 статьи 205 УК России «Теракт». Им грозит до 20 лет тюрьмы. Защита школьников настаивает на переквалификации дела на статью «Умышленное уничтожение чужого имущества». Адвокаты заявили, что в действиях несовершеннолетних не было умысла на дестабилизацию деятельности органов власти или оказания на них незаконного воздействия.
— Они не отдавали отчет своим действиям в силу юного возраста, — отметил один из защитников в беседе с агентством.
19 августа в Удмуртии задержали уроженца Центральной Азии, планировавшего поджог железнодорожного состава и оправдывавшего теракт в «Крокус Сити Холле», сообщили в ФСБ. Он публиковал оправдания нападения в социальных сетях и мессенджере Telegram.