Верный до конца: кот в Красноярске выпрыгнул с третьего этажа в поисках умершего хозяина

В Красноярске произошла трогательная история, демонстрирующая невероятную преданность домашних животных.
Кот по кличке Рыжик, потерявший пожилого хозяина, спустя 40 дней после его смерти выпрыгнул из окна третьего этажа в попытке найти владельца. Эту душещипательную историю рассказали в издании «КП-Красноярск».
Как сообщили представители приюта «Золотое сердце», пенсионер перед смертью успел попросить своего друга заботиться о питомце. Мужчина регулярно навещал кота в пустой квартире, но животное, очевидно, продолжало тосковать и искать хозяина.
После падения Рыжика обнаружила местная продавщица, знавшая и кота, и его покойного владельца. Женщина незамедлительно оказала помощь — доставила животное в ветеринарную клинику, где ему обработали ушибы, сделали необходимые прививки и провели стерилизацию.
Сейчас питомец находится в специализированном котокафе, где, к удивлению сотрудников, Рыжик быстро адаптировался к новой обстановке и подружился с другими животными. Волонтеры ищут для преданного кота новых ответственных хозяев, способных подарить ему заботу и любовь.