Приставы не смогли взыскать с актера Дюжева долги за коммуналку

Судебные приставы попытались взыскать с заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева задолженность по коммунальным платежам в размере 21 тысячи рублей, но им не удалось этого сделать, передает ТАСС.
Приставы получили материалы от мирового судьи Астрахани, где говорилось, что актер просрочил оплату задолженности по платежам за газ, тепло и электричество.
— На основании поступивших материалов было открыто исполнительное производство, — сказано в статье.
Однако приставам не удалось установить местонахождение Дюжева и его имущества. Также они не смогли получить информацию о наличии принадлежащих ему денежных средств и других ценностей. Поэтому исполнительные производства были прекращены.
Дмитрий Дюжев уклонился от уплаты штрафа, и в связи с этим его наказали по статье КоАП России. Он должен выплатить 10 тысяч рублей, сообщили 20 августа в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
Ранее подобному наказанию подвергли актера Артура Смольянинова*. Его признали виновным в неуплате в установленный срок другого штрафа, что и повлекло за собой административную ответственность.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.