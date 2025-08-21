Швыдкой отреагировал на снос памятников в Азербайджане

«Демонтаж памятников деятелям культуры, надругательство над ними, где бы это ни происходило, не может не вызывать сверхнегативного отношения. Каким бы народам они не принадлежали — армянскому, азербайджанскому, русскому или какому-то другому», — подчеркнул Михаил Швыдкой в беседе с РБК. Он отметил, что снос памятников не является аргументом ни в истории, ни в политике, а культура должна оставаться связующим звеном между народами, несмотря на политические обстоятельства.