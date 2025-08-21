Ричмонд
ПВО в Воронежской области уничтожила более пяти БПЛА

В результате падения одного из дронов был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

Силы ПВО на юге Воронежской области уничтожили более пяти беспилотников. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате падения одного из дронов был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Несколько населённых пунктов остались без электроснабжения, а движение ряда пассажирских поездов было временно приостановлено. В настоящий момент оперативные службы готовятся к устранению последствий.

Гусев добавил, что в регионе действует режим угрозы атаки беспилотников по всей территории. Дополнительно сохраняется повышенный уровень опасности в Кантемировском и Россошанском районах области.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник атаковал город Светлодарск в ДНР, в результате чего получил тяжелые ранения сотрудник строительной компании.

