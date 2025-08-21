Ричмонд
В Приморье 13-летняя девочка устроила смертельное ДТП

В городе Дальнереченске Приморского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несколько человек, включая детей. Один из них скончался на месте аварии. Расследование взяло под контроль региональное управление Следственного комитета, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Соцсети

Установлено, что за рулем находилась 13-летняя девочка, не имеющая опыта управления автомобилем. Не имела она, как несовершеннолетняя, соответственно, и права водить машину. Ребенок потерял контроль, автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В иномарке во время ДТП находились семь человек. При этом пострадало четверо несовершеннолетних детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь. Один мужчина погиб.

В отношении матери девочки, передавшей право управления транспортным средством, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).