В Приморье 13-летняя девочка устроила смертельное ДТП

Установлено, что за рулем находилась 13-летняя девочка, не имеющая опыта управления автомобилем. Не имела она, как несовершеннолетняя, соответственно, и права водить машину. Ребенок потерял контроль, автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.
В иномарке во время ДТП находились семь человек. При этом пострадало четверо несовершеннолетних детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь. Один мужчина погиб.
В отношении матери девочки, передавшей право управления транспортным средством, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).