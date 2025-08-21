Ричмонд
Две женщины погибли в лобовом столкновении на трассе «Сибирь» в Красноярском крае

Смертельная авария произошла 20 августа на 993-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Рыбинском районе Красноярского края.

Источник: Reuters

По предварительным данным ГУ МВД региона, столкновение произошло при попытке обгона.

Водитель автомобиля «Toyota», совершавшая обгон, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Nissan», водитель которого в этот момент начинал поворот налево. От удара обе машины получили серьезные повреждения.

В результате ДТП погибли две женщины: 44-летняя водитель «Toyota» и ее пассажир. На месте работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасательные службы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние автомобилей и возможные дополнительные причины аварии.

Трасса Р-255 «Сибирь» является одной из самых загруженных в регионе. На этом участке дороги ранее уже отмечалась повышенная аварийность, связанная с рискованными маневрами обгона.