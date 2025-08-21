Две женщины погибли в лобовом столкновении на трассе «Сибирь» в Красноярском крае

В результате ДТП погибли две женщины: 44-летняя водитель «Toyota» и ее пассажир. На месте работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасательные службы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние автомобилей и возможные дополнительные причины аварии.