В Хабаровске подросток-мопедист без прав сбил женщину на велосипеде

ДТП произошло 20 августа 2025 года около 16:05 по улице Рокоссовского. 15-летний подросток на мопеде Honda Dio двигался со стороны улицы Малиновского в направлении улицы Ворошилова. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу пересекала 29-летняя велосипедистка, не спешившись. В районе дома № 37 они не смогли разъехаться и врезались друг в друга.