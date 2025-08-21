В Хабаровске подросток-мопедист без прав сбил женщину на велосипеде

В Хабаровске подросток-мопедист без водительских прав сбил велосипедистку на «зебре». Оба пострадали, сообщает Telegram-канал городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло 20 августа 2025 года около 16:05 по улице Рокоссовского. 15-летний подросток на мопеде Honda Dio двигался со стороны улицы Малиновского в направлении улицы Ворошилова. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу пересекала 29-летняя велосипедистка, не спешившись. В районе дома № 37 они не смогли разъехаться и врезались друг в друга.
В результате столкновения оба его участника получили травмы. И подростку, и женщине оказана медицинская помощь.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. В ГАИ уточнили, что несовершеннолетний водитель не имел водительского удостоверения.