Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске подросток-мопедист без прав сбил женщину на велосипеде

В результате столкновения оба его участника получили травмы.

Источник: Соцсети

В Хабаровске подросток-мопедист без водительских прав сбил велосипедистку на «зебре». Оба пострадали, сообщает Telegram-канал городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 20 августа 2025 года около 16:05 по улице Рокоссовского. 15-летний подросток на мопеде Honda Dio двигался со стороны улицы Малиновского в направлении улицы Ворошилова. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу пересекала 29-летняя велосипедистка, не спешившись. В районе дома № 37 они не смогли разъехаться и врезались друг в друга.

В результате столкновения оба его участника получили травмы. И подростку, и женщине оказана медицинская помощь.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. В ГАИ уточнили, что несовершеннолетний водитель не имел водительского удостоверения.