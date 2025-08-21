Ричмонд
В Миассе нетрезвый мужчина застрелил супругу-учительницу из ружья

В Миассе задержали 45-летнего жителя Челябинской области, который застрелил 35-летнюю супругу — школьную учительницу. Кровавая драма случилась вечером 18 августа в доме на Крутом переулке.

Источник: Life.ru

По данным следствия, пьяный муж учинил дома скандал, во время которого схватил ружьё и выстрелил супруге в грудь. Женщина тут же скончалась, а главу семейства вскоре задержали. Уголовное дело возбудили по статье 105 УК — убийство, сообщили в областном следственном управлении. Мужчину вскоре должны отправить под стражу, теперь ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Камышине Волгоградской области простились с убитым федеральным судьёй Василием Ветлугиным. Его тело с огнестрельной раной, отрезанным половым органом и ножом в глазнице нашли на улице Камышина. Убийцей оказался мужчина, который заподозрил жену в романе с судьёй.