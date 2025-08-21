Туристы рассказали о мистическом перевале Орой на Алтае, где пропадают люди

Район перевала Орой на Алтае, где несколько дней назад пропал 72-летний турист, считается опасным для путешественников из-за крутых склонов и резкой смены погоды, сообщил в беседе с aif.ru местный гид, пожелавший остаться анонимным.
Напомним, перевал Орой находится в Кош-Агачском районе Алтая, недалеко от границы с Монголией. Его высота достигает 2229 метров. 16 августа в этом месте пропал пожилой турист.
Его товарищи рассказали, что мужчина вышел в направлении перевала Орой за два часа до них и потерялся. Спасатели до сих пор его не нашли.
«Район перевала Орой на Алтае считается опасным для путешественников. Там крутые склоны и опасные повороты. Даже опытные туристы называют этот участок непредсказуемым и стараются не ходить туда в одиночку. Там же резкие перепады погоды — летом температура может падать до нуля, а сильный ветер — сбивать с ног. Кроме того, туман в районе перевала возникает буквально за считанные минуты, полностью скрывая ориентиры. В таких условиях легко потерять дорогу даже опытному проводнику», — отметил местный гид.
Путешественница Юлия в разговоре с aif.ru добавила, что безопасны лишь окрестности так называемого «домика молочника», который находится на перевале. Сам дом представляет собой небольшое полуразрушенное деревянное здание. Его называют домом именно молочника, потому что местные жители славятся продажей молока, творога, сыра.
«Возле “домика молочника” вообще плато, но до него еще надо дойти. Там приличный набор высоты, есть четкая тропа, по которой все идут. По пути встречаются источники воды — всегда можно охладиться и напиться. Местами крутой подъем, но обрывов нет. Там даже с детьми ходят», — отметила Юлия.
Место местные жители и сами туристы считают мистическим — там часто бесследно пропадают люди. Ближайшее к перевалу село Чибит находится в 10 км.
В начале августа этого года на перевале пропал 18-летний турист из Омска, он пошел прогуляться в горы и не смог найти дорогу обратно из-за сильного дождя. Спасатели позже нашли его.
В прошлом году в районе перевала пропал 24-летний турист из Новосибирска. В результате удалось найти только его палатку.
В 2016 году на перевале Орой исчез 30-летний турист, отставший от группы. Его так и не нашли. За год до этого из села Чибит в сторону перевала вышла группа туристов, один из мужчин также отстал от группы и пропал. Его тело нашли через 1,5 месяца в ущелье.
