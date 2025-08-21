Туристы рассказали о мистическом перевале Орой на Алтае, где пропадают люди

«Район перевала Орой на Алтае считается опасным для путешественников. Там крутые склоны и опасные повороты. Даже опытные туристы называют этот участок непредсказуемым и стараются не ходить туда в одиночку. Там же резкие перепады погоды — летом температура может падать до нуля, а сильный ветер — сбивать с ног. Кроме того, туман в районе перевала возникает буквально за считанные минуты, полностью скрывая ориентиры. В таких условиях легко потерять дорогу даже опытному проводнику», — отметил местный гид.