Нейросеть Илона Маска неожиданно слила в сеть переписки с пользователями

Обозреватели Forbes установили, что в размещенных диалогах люди добровольно раскрывали конфиденциальные сведения, включая имена, подробности, касающиеся здоровья и психического состояния, а в некоторых эпизодах даже коды доступа. Параллельно были обнаружены запросы, направленные на создание нелегального контента: руководства по синтезу запрещенных препаратов, разработке деструктивного программного обеспечения и взрывчатых веществ, а также материалы, содержащие пропаганду жестокости.