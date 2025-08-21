Ричмонд
Нейросеть Илона Маска неожиданно слила в сеть переписки с пользователями

Более 370 тысяч диалогов с искусственным интеллектом Grok оказались опубликованы на специализированной платформе и попали в индекс поисковых систем, став достоянием широкой публики.

Более 370 тысяч диалогов с искусственным интеллектом Grok оказались опубликованы на специализированной платформе и попали в индекс поисковых систем, став достоянием широкой публики. Соответствующую информацию приводит издание Forbes.

Помимо текстовых диалогов, в открытый доступ попали загруженные участниками изображения, электронные таблицы и различные документы. Причиной инцидента стала функция Share, генерирующая уникальную ссылку для демонстрации переписки. Выяснилось, что данные ссылки становились частью поисковой выдачи, хотя система никак не предупреждала пользователей о подобной возможности.

Обозреватели Forbes установили, что в размещенных диалогах люди добровольно раскрывали конфиденциальные сведения, включая имена, подробности, касающиеся здоровья и психического состояния, а в некоторых эпизодах даже коды доступа. Параллельно были обнаружены запросы, направленные на создание нелегального контента: руководства по синтезу запрещенных препаратов, разработке деструктивного программного обеспечения и взрывчатых веществ, а также материалы, содержащие пропаганду жестокости.

Любопытно, что в летний период схожие прецеденты уже наблюдались у иных платформ искусственного интеллекта, в том числе у ChatGPT, однако тогда обнародование истории бесед происходило исключительно с ведома и одобрения самих пользователей.

