У иркутской авиакомпании «Ангара» аннулировали еще один сертификат

У авиакомпании «Ангара» аннулировали сертификат учебного центра. Такое решение принято по результатам внеплановой проверки перевозчика на соотвествии требованиям федеральных авиационных правил. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Учебный центр готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24 и Ан-26. В процессе проверки Восточно-Сибирское МТУ выявило нарушения в обучении персонала, — уточнили в Росавиации.
С этого момента обучение сотрудников авиации компании «Ангара» должно осуществляться исключительно через сторонние сертифицированные учебные авиационные центры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что у авиакомпании аннулировали сертификат техобслуживания. Дело в том, что документация оформлялась без фактического выполнения работ.