У иркутской авиакомпании «Ангара» аннулировали еще один сертификат

У авиакомпании «Ангара» аннулировали сертификат учебного центра. Такое решение принято по результатам внеплановой проверки перевозчика на соотвествии требованиям федеральных авиационных правил. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Росавиации.