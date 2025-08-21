Ричмонд
У иркутской авиакомпании «Ангара» аннулировали еще один сертификат

Проверка показала наличие нарушений при обучении персонала.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

У авиакомпании «Ангара» аннулировали сертификат учебного центра. Такое решение принято по результатам внеплановой проверки перевозчика на соотвествии требованиям федеральных авиационных правил. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Учебный центр готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24 и Ан-26. В процессе проверки Восточно-Сибирское МТУ выявило нарушения в обучении персонала, — уточнили в Росавиации.

С этого момента обучение сотрудников авиации компании «Ангара» должно осуществляться исключительно через сторонние сертифицированные учебные авиационные центры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что у авиакомпании аннулировали сертификат техобслуживания. Дело в том, что документация оформлялась без фактического выполнения работ.