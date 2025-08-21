Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело после избиения девушки на детской площадке в Подмосковье

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения девушки на детской площадке в подмосковной Шатуре. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Московской области Александру Шмырову представить подробный доклад о ходе расследования.

Источник: Life.ru

Поводом для возбуждения дела стало видео, распространившееся в социальных сетях, где неизвестный мужчина наносит девушке удары ногами по голове и телу. По данным СК, подозреваемый является блогером, ведущим закрытый канал с социально порицаемым контентом.

Шатурская городская прокуратура также проводит проверку обстоятельств инцидента и осуществляет контроль за процессуальными действиями следствия. Дело расследуется по статье 213 УК РФ (хулиганство). Исполнение поручения Бастрыкина взято на контроль центральным аппаратом СК России.

Ранее в Екатеринбурге на автозаправочной станции, расположенной на улице Щербакова, неизвестный мужчина ударил девушку, после того, как она отказалась с ним познакомиться. Правоохранительные органы быстро отреагировали и задержали злоумышленника.