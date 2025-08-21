Стало известно об ужасном финале свадьбы, где потеряла сознание мать невесты

В Индии свадебное торжество завершилось огромным горем. По информации издания News Meter, мать невесты скончалась от обширного инфаркта, не успев дождаться завершения церемонии.
38-летняя Кальяни неожиданно потеряла сознание в момент проведения одного из ключевых обрядов — проводов своей дочери Синдху в дом супруга. Происходило это в деревне Аббаспурам, расположенной в районе Кхаммам.
Женщину экстренно транспортировали в ближайшее медицинское учреждение, однако врачи могли констатировать лишь биологическую смерть. По официальному заключению местных властей, причиной летального исхода стала остановка сердца.
Погребение Кальяни состоялось 18 августа 2025 года, омрачив собой свадебные торжества и навсегда изменив жизнь молодой семьи и многочисленных родственников, собравшихся на праздник.
