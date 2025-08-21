Яхту-призрак смогли найти только загадочного исчезновения владельца

У побережья американского штата Калифорния обнаружена дрейфующая без экипажа яхта, ранее вышедшая из Вашингтона с одним человеком на борту. Об инциденте сообщает издание People.
70-летний Джэол Кавахар вышел в море в первых числах августа. Восьмого числа последнего летнего месяца он в последний раз вышел на радиосвязь, после чего связь с ним внезапно прервалась.
Тревогу забила береговая охрана, которая начала отслеживать перемещения рыболовного судна. На протяжении нескольких дней яхта продолжала движение в южном направлении, создавая иллюзию управления, однако владелец судна на запросы не откликался.
12 августа поисковый самолет осуществил облет таинственного судна. С воздуха было зафиксировано, что на яхте работало освещение, а спасательный плот оставался на своем месте. Пилоты тщательно осмотрели акваторию на предмет признаков бедствия, но не обнаружили ничего необычного.
Когда корабль-призрак вошел в территориальные воды Калифорнии, к нему направили спасательное судно. Его команда и установила, что на борту абсолютно никого нет. Владелец судна таинственно исчез.
Поисковую операцию по розыску Джэола Кавахара было принято решение приостановить. «Мы выражаем самые искренние соболезнения семье, друзьям и всем близким пропавшего», — заявил официальный представитель береговой охраны.
Читайте также: Четыре человека пропали без вести после взрыва контейнеровоза у берегов Индии.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.