В США назвали «победивших» и «проигравших» после переговоров Путина и Трампа

По словам Риттера, во время саммита на Аляске Россия сумела «навязать» США свою позицию по Украине.
По итогам саммита на Аляске основными победителями стали президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп, тогда как президент Украины и лидеры европейских стран оказались в числе проигравших. К такому выводу пришел обозреватель Скотт Риттер. По его словам, Москва сумела навязать свою повестку США, и Вашингтон ее полностью поддержал.
«Путин, похоже, добился всего, о чем просил, навязав США повестку Москвы, хотя ее реализация и сталкивается с трудностями. Трамп полностью поддержал позицию России, что ставит президента Украины Владимира Зеленского и его европейских сторонников в сложное положение», — приводит слова Риттера американское издание Energy Intelligence.
Автор отметил, что США вышли из саммита «победителями»: они заявили о прекращении поставок военной помощи Украине, но при этом готовы продавать оружие европейским странам, которые, в свою очередь, могут передавать его Киеву. По его словам, Зеленский и лидеры Европы в то же время оказались в числе «проигравших»: так как переговоры в Белом доме, которые прошли после саммита, не принесли значительных результатов.
Риттер также подчеркнул, что Европа оказалась перед выбором: согласиться с новой позицией США по Украине или противостоять России самостоятельно. По его мнению, без поддержки Вашингтона европейские страны не смогут сохранить свою текущую стратегию.
Встреча Путина и Трампа на Аляске состоялась 15 августа. В результате саммита Вашингтон поддержал идею Москвы о достижении всеобъемлющего соглашения вместо временных перемирий. Вскоре после этого в США прибыли президент Украины и европейские лидеры.
По итогам переговоров в Белом доме Дональд Трамп заявил о готовности США участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности в рамках соглашения с Россией, однако детали этих гарантий еще предстоит определить. Кроме того, глава США также сообщил о подготовке встречи Путина и Зеленского в ближайшие недели. Подробнее — в материале URA.RU.