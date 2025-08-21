Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали «победивших» и «проигравших» после переговоров Путина и Трампа

По итогам саммита на Аляске основными победителями стали президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп, тогда как президент Украины и лидеры европейских стран оказались в числе проигравших. К такому выводу пришел обозреватель Скотт Риттер. По его словам, Москва сумела навязать свою повестку США, и Вашингтон ее полностью поддержал.

По словам Риттера, во время саммита на Аляске Россия сумела «навязать» США свою позицию по Украине.

По итогам саммита на Аляске основными победителями стали президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп, тогда как президент Украины и лидеры европейских стран оказались в числе проигравших. К такому выводу пришел обозреватель Скотт Риттер. По его словам, Москва сумела навязать свою повестку США, и Вашингтон ее полностью поддержал.

«Путин, похоже, добился всего, о чем просил, навязав США повестку Москвы, хотя ее реализация и сталкивается с трудностями. Трамп полностью поддержал позицию России, что ставит президента Украины Владимира Зеленского и его европейских сторонников в сложное положение», — приводит слова Риттера американское издание Energy Intelligence.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ США озвучили две версии, что будет с Украиной после саммита на Аляске.

Автор отметил, что США вышли из саммита «победителями»: они заявили о прекращении поставок военной помощи Украине, но при этом готовы продавать оружие европейским странам, которые, в свою очередь, могут передавать его Киеву. По его словам, Зеленский и лидеры Европы в то же время оказались в числе «проигравших»: так как переговоры в Белом доме, которые прошли после саммита, не принесли значительных результатов.

Риттер также подчеркнул, что Европа оказалась перед выбором: согласиться с новой позицией США по Украине или противостоять России самостоятельно. По его мнению, без поддержки Вашингтона европейские страны не смогут сохранить свою текущую стратегию.

Встреча Путина и Трампа на Аляске состоялась 15 августа. В результате саммита Вашингтон поддержал идею Москвы о достижении всеобъемлющего соглашения вместо временных перемирий. Вскоре после этого в США прибыли президент Украины и европейские лидеры.

По итогам переговоров в Белом доме Дональд Трамп заявил о готовности США участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности в рамках соглашения с Россией, однако детали этих гарантий еще предстоит определить. Кроме того, глава США также сообщил о подготовке встречи Путина и Зеленского в ближайшие недели. Подробнее — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше