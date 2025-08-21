Житель Хабаровского края утонул во время купания в Японском море

Также накануне найдено тело 22-летнего молодого человека, пропавшего на реке Амур у села Малышево в Хабаровском районе. Его поиски велись почти десять дней. Он пропал во время ночной поездки на лодке с острова Ноевский к селу. Маломерное судно обнаружили недалеко от берега, а на поиски хабаровчанина выехала группа спасателей МЧС. Тело обнаружили вчера в Амуре у Малышево.