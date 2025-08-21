Ричмонд
Житель Хабаровского края утонул во время купания в Японском море

Также найдено тело утонувшего 10 дней назад молодого человека.

Источник: Хабаровский край сегодня

В поселке Де-Кастри Ульчского района при купании утонул 40-летний местный житель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Инцидент произошел накануне, 20 августа. Мужчина купался в Японском море у мыса «Спасения» и не смог выплыть.

Тело нашли краевые спасатели и передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Также накануне найдено тело 22-летнего молодого человека, пропавшего на реке Амур у села Малышево в Хабаровском районе. Его поиски велись почти десять дней. Он пропал во время ночной поездки на лодке с острова Ноевский к селу. Маломерное судно обнаружили недалеко от берега, а на поиски хабаровчанина выехала группа спасателей МЧС. Тело обнаружили вчера в Амуре у Малышево.

Напомним, у села Джари в Нанайском районе опрокинулась резиновая лодка, в которой находились мужчина и подросток. Несовершеннолетний пассажир сумел выбраться на берег, взрослый — нет.