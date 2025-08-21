Ричмонд
В Воронежской области из-за падения БПЛА приостановлено движение поездов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Движение поездов приостановлено в Воронежской области из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская, пострадавших нет, создан оперштаб, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Источник: © РИА Новости

Как уточнили в компании, из-за БПЛА на участке Россошь — Сохрановка отсутствует напряжение в контактной сети.

«Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено», — сообщили в РЖД.

Для координации восстановительных работ создан оперативный штаб, предпринимаются все усилия для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

