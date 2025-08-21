В Воронежской области из-за падения БПЛА приостановлено движение поездов

Как уточнили в компании, из-за БПЛА на участке Россошь — Сохрановка отсутствует напряжение в контактной сети.
«Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено», — сообщили в РЖД.
Для координации восстановительных работ создан оперативный штаб, предпринимаются все усилия для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
