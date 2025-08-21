Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Структура США официально прекратит слежку за Россией

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард планирует сократить на 40% численность аппарата ведомства и прекратить работу центра по противодействию иностранному влиянию, включая деятельность, связанную с Россией. Об этом говорится в официальном заявлении американского ведомства.

Национальная разведка США сократит аппарат на 40% к концу года.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард планирует сократить на 40% численность аппарата ведомства и прекратить работу центра по противодействию иностранному влиянию, включая деятельность, связанную с Россией. Об этом говорится в официальном заявлении американского ведомства.

«Аппарат директора Национальной разведки США будет сокращен более чем на 40% к концу 2025 финансового года», — говорится в заявлении. По словам Габбард, аппарат за последние 20 лет «стал раздутым и неэффективным», к тому же в разведывательном сообществе были выявлены случаи злоупотреблением властью и несанкционированных утечек информации. Она отметила, что реорганизация позволит ежегодно экономить более 700 миллионов долларов.

Функции центра по противодействию иностранному влиянию, созданного в 2022 году, будут переданы другим подразделениям. В ведомстве считают, что самостоятельный центр больше не требуется.

Ранее Тулси Габбард опубликовала рассекреченные письма бывших руководителей разведслужб, которые подтверждают ложность информации о вмешательстве России в выборы США 2016 года. Она отметила, что письма, отправленные 22 декабря 2016 года, показывают, как директор нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведсообщества следовать спекуляциям о «российском вмешательстве». В одном из писем Клэппер призывал коллег завершить расследование, чтобы выполнить указ президента Обамы и подготовить доклад о вмешательстве, передает MK.RU.

Узнать больше по теме
Тулси Габбард: биография ветерана Ирака, экс-демократа и директора Национальной разведки США
Двухпартийная система в США, кажется, не дает особой свободы выбора молодым политикам: ты либо за демократов, либо за республиканцев. Однако и в такой ситуации можно изменить выбор. Так поступила Тулси Габбард, кадровый военный, известный политик и новый директор Национальной разведки США. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше