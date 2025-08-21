Структура США официально прекратит слежку за Россией

«Аппарат директора Национальной разведки США будет сокращен более чем на 40% к концу 2025 финансового года», — говорится в заявлении. По словам Габбард, аппарат за последние 20 лет «стал раздутым и неэффективным», к тому же в разведывательном сообществе были выявлены случаи злоупотреблением властью и несанкционированных утечек информации. Она отметила, что реорганизация позволит ежегодно экономить более 700 миллионов долларов.