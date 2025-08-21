Национальная разведка США сократит аппарат на 40% к концу года.
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард планирует сократить на 40% численность аппарата ведомства и прекратить работу центра по противодействию иностранному влиянию, включая деятельность, связанную с Россией. Об этом говорится в официальном заявлении американского ведомства.
«Аппарат директора Национальной разведки США будет сокращен более чем на 40% к концу 2025 финансового года», — говорится в заявлении. По словам Габбард, аппарат за последние 20 лет «стал раздутым и неэффективным», к тому же в разведывательном сообществе были выявлены случаи злоупотреблением властью и несанкционированных утечек информации. Она отметила, что реорганизация позволит ежегодно экономить более 700 миллионов долларов.
Функции центра по противодействию иностранному влиянию, созданного в 2022 году, будут переданы другим подразделениям. В ведомстве считают, что самостоятельный центр больше не требуется.
Ранее Тулси Габбард опубликовала рассекреченные письма бывших руководителей разведслужб, которые подтверждают ложность информации о вмешательстве России в выборы США 2016 года. Она отметила, что письма, отправленные 22 декабря 2016 года, показывают, как директор нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведсообщества следовать спекуляциям о «российском вмешательстве». В одном из писем Клэппер призывал коллег завершить расследование, чтобы выполнить указ президента Обамы и подготовить доклад о вмешательстве, передает MK.RU.