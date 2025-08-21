Ричмонд
Пожар на предприятии в Ростовской области начался после ночной атаки БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку украинских беспилотников в семи районах Ростовской области. В результате налёта на одном из предприятий произошёл пожар. Об этом сообщил утром 21 августа врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районе», — написал он в Telegram-канале.

Возгорание на промышленном предприятии в Новошахтинске сейчас ликвидируют пожарные. Также на месте работают и другие экстренные службы. Информация о пострадавших не сообщалась.

Отметим, что этой же ночью в результате атаки ВСУ в Воронежской области повредило объект энергетики. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

