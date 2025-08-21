Сальдо заявил, что Россия и Украина неразрывно связаны.
Россия сможет восстановить добрососедские отношения с Украиной после окончания текущего конфликта. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Мы были, есть и будем оставаться соседями. Мы точно знаем, что Россия всегда была великодушной. И после завершения конфликта мы все равно наладим отношения, добрососедские отношения. Мы неразрывно связаны», — отметил Сальдо. Его слова приводит ТАСС.
Губернатор также отметил, что внешние государства, находящиеся далеко от России и Украины, имеют лишь косвенное влияние на процесс урегулирования. При этом он выразил уверенность, что мирное соглашение откроет возможности для прогресса и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Ранее Сальдо неоднократно заявлял, что территории Донбасса и Новороссии исторически принадлежат России и не могут рассматриваться как уступки со стороны Украины. Он ссылался на исторические документы и подчеркивал, что воссоединение этих регионов с Россией является восстановлением исторической справедливости.