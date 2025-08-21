Экс-главу сельсовета в Красноярском крае подозревают в мошенничестве

В Кежемском районе заведено уголовное дело на экс-главу Яркинского сельсовета. Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Об этом 21 августа сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.