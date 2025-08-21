Экс-главу сельсовета в Красноярском крае подозревают в мошенничестве

В Кежемском районе заведено уголовное дело на экс-главу Яркинского сельсовета. Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Об этом 21 августа сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, в 2021—2022 годах чиновница, воспользовавшись своей руководящей должностью, фиктивно трудоустроила близких родственников в администрации. Ее супруг был оформлен водителем, а дочь — рабочим, однако фактически они никаких трудовых обязанностей не выполняли.
По версии следователей, экс-глава присваивала выделенные на их зарплаты бюджетные деньги и тратила их по собственному усмотрению.
В результате муниципальному бюджету был нанесен значительный ущерб, превышающий 470 тысяч рублей. В настоящее время следователи проверяют бывшую чиновницу на причастность к другим подобным эпизодам во время ее работы.