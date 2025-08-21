В Челябинской области 21 августа простятся с застреленной учительницей начальных классов

По данным Следкома, в минувший понедельник в одном из домов по переулку Крутой между подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 35-летней супругой произошел конфликт. В какой-то момент мужчина схватил ружье и выстрелил в грудную клетку женщины.