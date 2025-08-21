Ричмонд
В Челябинской области 21 августа простятся с застреленной учительницей начальных классов

В Челябинской области 21 августа простятся с застреленной учительницей начальных классов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

Об этом сообщается в соцсетях школы № 1 Миасса.

«18 августа 2025 года трагически ушла из жизни замечательный педагог Мария Владимировна Задолинна. (…) Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе.

Ранее сообщалось, что мужчина застрелил супругу из-за того, что она хотела от него уйти.

По данным Следкома, в минувший понедельник в одном из домов по переулку Крутой между подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 35-летней супругой произошел конфликт. В какой-то момент мужчина схватил ружье и выстрелил в грудную клетку женщины.

В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело части 1 статьи 105 (убийство).