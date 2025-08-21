Нововоронежскую АЭС временно отключили от сети

В настоящее время на станции продолжают работу энергоблоки № 4, 5 и 6. Они обеспечивают нагрузку согласно диспетчерскому графику — 2286 МВт. В компании уточнили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации зафиксировано не было. Радиационный фон в районе АЭС составляет 0,08 микрозиверта в час и соответствует естественным значениям.