Мошенники выманили у пенсионерки из Перми полмиллиона с помощью «дипфейка»

Пенсионерка из Перми стала жертвой мошенников, воспользовавшихся технологией дипфейк-видео, рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Женщине 1945 года рождения позвонили через один из мессенджеров и пригласили на видеоконференцию с «медийной личностью» (в краевой полиции не уточняют, с какой именно) — это было первым этапом мошеннической схемы. Во время второго этапа упомянутая выше личность (на самом деле её изображение было сгенерировано с помощью нейросетей) якобы сообщила пенсионерке, что той следует ждать инструкций сотрудника Росфинмониторинга, поскольку она стала жертвой мошенников.
Действуя по указаниям «сотрудника Росфинмониторинга», пожилая пермячка сняла с банковского счёта более 500 тысяч рублей и передала курьеру мошенников. Позже женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
В ГУ МВД по Пермскому краю напоминают, что помимо неестественной мимики и речи на видео фейк поможет распознать элементарная логика: в ведомстве отмечают, что известные представители власти не звонят отдельным людям, чтобы донести какую-либо информацию.