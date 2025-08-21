Мошенники выманили у пенсионерки из Перми полмиллиона с помощью «дипфейка»

Женщине 1945 года рождения позвонили через один из мессенджеров и пригласили на видеоконференцию с «медийной личностью» (в краевой полиции не уточняют, с какой именно) — это было первым этапом мошеннической схемы. Во время второго этапа упомянутая выше личность (на самом деле её изображение было сгенерировано с помощью нейросетей) якобы сообщила пенсионерке, что той следует ждать инструкций сотрудника Росфинмониторинга, поскольку она стала жертвой мошенников.