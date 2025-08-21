Депутату на Украине грозит долгий срок за помощь раненому российскому летчику

Карамаликов с 2022 года находится в СИЗО на территории Украины (архивное фото).
Депутату горсовета Херсона Илье Карамаликову грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение за помощь раненому российскому летчику. Как следует из данных международного «Клуба народного единства», он обвиняется в государственной измене. Это следует из списка политзаключенных, подготовленного клубом.
По данным следствия, в марте 2022 года Карамаликов, возглавлявший тогда народную дружину для патрулирования города, оказал содействие российскому военному пилоту, получившему ранения в результате попадания в засаду. По версии украинских правоохранительных органов, депутат помог летчику вернуться на территорию России.
Известно, что Илья Карамаликов, представляющий партию «Нам здесь жить!», с 2022 года находится в следственном изоляторе на территории Украины. Судебный процесс по делу проходит в Кривом Роге Днепропетровской области, следует из материалов клуба.
Его дело стало одним из сотен подобных: только за первое полугодие 2025 года офис генерального прокурора Украины зафиксировал почти две тысячи попыток украинцев поддержать Россию или совершить диверсии. Из них 553 случая квалифицируются как государственная измена, что на Украине приравнивается к переходу на сторону противника.
Ранее Служба безопасности Украины задержала сотрудника Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), подозреваемого в шпионаже в пользу России. Задержанный работал в закрытом подразделении «Д-2» и якобы передавал информацию российским спецслужбам. Его действия координировал Дмитрий Иванцов, бывший замруководителя охраны экс-президента Виктора Януковича.
СБУ провела обыски в антикоррупционных органах и задокументировала минимум 60 эпизодов передачи секретной информации. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «госизмена» и «несанкционированные действия с информацией», ему может грозить до 15 лет лишения свободы, передает «Национальная служба новостей».