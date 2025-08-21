Депутату на Украине грозит долгий срок за помощь раненому российскому летчику

Его дело стало одним из сотен подобных: только за первое полугодие 2025 года офис генерального прокурора Украины зафиксировал почти две тысячи попыток украинцев поддержать Россию или совершить диверсии. Из них 553 случая квалифицируются как государственная измена, что на Украине приравнивается к переходу на сторону противника.