В Башкирии возбудили уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в реке

В Альшеевском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Тюлянь, повлекшего массовую гибель рыбы. Поводом стала проверка Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры.
Установлено, что ООО «Раевсахар» допустило несанкционированный сброс сточных вод с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам составила свыше 500 тысяч рублей.
Материалы проверки прокуратура направила в орган предварительного расследования. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ «загрязнение поверхностных вод, повлекшее массовую гибель водных биологических ресурсов». Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.