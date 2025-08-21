В Воронежской области из-за падения БПЛА приостановили движение поездов

В Воронежской области приостановили движение поездов из-за падения беспилотника в районе станций Журавка и Райновская. Как сообщили в Telegram-канале РЖД, инцидент обошёлся без пострадавших.
По данным компании, падение дрона привело к обесточиванию контактной сети на участке Россошь — Сохрановка, что вынудило временно остановить движение поездов.
Для организации и ускорения восстановительных работ в РЖД создан оперативный штаб. В компании подчеркнули, что принимаются все меры, чтобы минимизировать задержки пассажирских рейсов.
Ранее силы ПВО на юге Воронежской области уничтожили более пяти беспилотников. В результате падения одного из дронов был поврежден объект энергетической инфраструктуры.