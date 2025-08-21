В Пермском крае участковый в свой выходной остановил ограбление магазина

Сотрудник ОМВД по Чайковскому округу Данил Снопков вечером в выходной пришёл в сетевой продуктовый магазин в центре города за покупками. В этот момент на кассе у другого покупателя произошёл конфликт с продавцом: банковская карта не сработала, так что мужчина просто схватил свой пакет с покупками и направился к выходу. Сотрудники супермаркета бросились за ним, требуя вернуть неоплаченные товары.