В Пермском крае участковый в свой выходной остановил ограбление магазина

Сотрудник полиции из города Чайковского в свой выходной пресёк попытку ограбления продуктового магазина и задержал злоумышленника, рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Сотрудник ОМВД по Чайковскому округу Данил Снопков вечером в выходной пришёл в сетевой продуктовый магазин в центре города за покупками. В этот момент на кассе у другого покупателя произошёл конфликт с продавцом: банковская карта не сработала, так что мужчина просто схватил свой пакет с покупками и направился к выходу. Сотрудники супермаркета бросились за ним, требуя вернуть неоплаченные товары.
В конце концов неудавшегося грабителя уже на улице (причём пакет с покупками он бросил ещё в дверях магазина) настиг капитан полиции Снопков. Вскоре приехали и его коллеги, вызванные сотрудниками супермаркета, и задержанного отправили в местный отдел МВД.
Полицейские возбудили уголовное дело о покушении на грабёж. Подозреваемым оказался ранее судимый 39-летний житель Чайковского.