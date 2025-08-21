Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае участковый в свой выходной остановил ограбление магазина

Полицейский оказался на месте событий случайно.

Сотрудник полиции из города Чайковского в свой выходной пресёк попытку ограбления продуктового магазина и задержал злоумышленника, рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сотрудник ОМВД по Чайковскому округу Данил Снопков вечером в выходной пришёл в сетевой продуктовый магазин в центре города за покупками. В этот момент на кассе у другого покупателя произошёл конфликт с продавцом: банковская карта не сработала, так что мужчина просто схватил свой пакет с покупками и направился к выходу. Сотрудники супермаркета бросились за ним, требуя вернуть неоплаченные товары.

В конце концов неудавшегося грабителя уже на улице (причём пакет с покупками он бросил ещё в дверях магазина) настиг капитан полиции Снопков. Вскоре приехали и его коллеги, вызванные сотрудниками супермаркета, и задержанного отправили в местный отдел МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело о покушении на грабёж. Подозреваемым оказался ранее судимый 39-летний житель Чайковского.