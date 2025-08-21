Лагерь в Башкирии задолжал сотрудникам зарплату в размере 820 тыс рублей

Прокуратура Ермекеевского района выявила нарушения в деятельности загородного оздоровительного лагеря «Ручеек». У учреждения образовалась задолженность по зарплате перед 19 работниками за июнь и июль на общую сумму свыше 820 тысяч рублей.
Для защиты прав сотрудников прокуратура внесла представление руководителю учреждения. По инициативе надзорного ведомства он был оштрафован по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ на 10 тысяч рублей.
Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками была полностью погашена. Права граждан удалось защитить в полном объеме.