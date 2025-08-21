Горы-убийцы: самые смертоносные вершины мира и самые фатальные восхождения

Восхождение на вершины остается одним из самых опасных видов спорта. По информации туристических экспертов, на Монблане ежегодно погибает около 100 человек, а Эверест, привлекающий тысячи альпинистов со всего мира, давно уже стал рекордсменом по числу гибелей спортсменов. Парадокс заключается в том, что, чем доступнее кажется маршрут, тем выше смертность на нем. Высокая доступность приводит к недооценке опасности, а внезапные изменения погоды и сложные участки становятся причиной трагедий.