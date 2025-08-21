Ричмонд
Следователи выясняют обстоятельства гибели пермяков при восхождении на Уллу-Тау

Во время подъема альпинисты сорвались со скалы и погибли.

Источник: Соцсети

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии проводится доследственная проверка после трагического инцидента, произошедшего во время восхождения на гору Уллу-Тау.

По данным следственных органов, трагедия случилась 20 августа 2025 года. Двое альпинистов из Перми — мужчины 1998 и 2000 года рождения — в составе группы поднимались на вершину горы, расположенной в ущелье Адыл-Су. Во время подъема они сорвались со скалы и погибли.

Следователи сейчас устанавливают все детали случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.