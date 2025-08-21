Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На предприятии Новошахтинска Ростовской области произошел пожар из-за атаки ВСУ

На одном из предприятий Новошахтинска Ростовской области произошел пожар в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 21 августа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

На одном из предприятий Новошахтинска Ростовской области произошел пожар в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 21 августа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

— В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, — написал он в Telegram-канале.

Глава области добавил, что ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ в Донецке, Каменске, Новошахтинске, Белокалитвинском, Каменском, Тарасовском и Миллеровском районах.

Этой же ночью пять взрывов прозвучали в Воронежской области. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Shot.

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 42 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщила 20 августа пресс-служба Министерства обороны РФ.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе. В результате атаки был ранен мирный житель.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше