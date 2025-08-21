На предприятии Новошахтинска Ростовской области произошел пожар из-за атаки ВСУ

На одном из предприятий Новошахтинска Ростовской области произошел пожар в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 21 августа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
— В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, — написал он в Telegram-канале.
Глава области добавил, что ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ в Донецке, Каменске, Новошахтинске, Белокалитвинском, Каменском, Тарасовском и Миллеровском районах.
Этой же ночью пять взрывов прозвучали в Воронежской области. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Shot.
Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 42 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщила 20 августа пресс-служба Министерства обороны РФ.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе. В результате атаки был ранен мирный житель.