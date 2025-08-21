Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области закрыли лагерь «Лето»

Ревизия показала угрозу жизни и здоровью 148 детей, находившихся в лагере.

Источник: Аргументы и факты

В Искитимском районе по требованию прокуратуры приостановили работу детского лагеря «Лето» в селе Завьялово из-за грубых нарушений при организации отдыха. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Проверку провела Искитимская межрайонная прокуратура совместно с представителями аппарата детского омбудсмена, Роспотребнадзора, пожарного надзора, а также региональных министерств здравоохранения, труда и соцразвития и ГУ МВД.

Ревизия показала угрозу жизни и здоровью 148 детей, находившихся в лагере. Были выявлены нарушения в условиях содержания, организации питания, медицинского обслуживания и досуга.

По итогам проверки 20 августа прокуратура внесла представление индивидуальному предпринимателю, который является организатором лагеря. Деятельность учреждения приостановлена, а дети вывезены с его территории.