В Новосибирской области закрыли лагерь «Лето»

В Искитимском районе по требованию прокуратуры приостановили работу детского лагеря «Лето» в селе Завьялово из-за грубых нарушений при организации отдыха. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Проверку провела Искитимская межрайонная прокуратура совместно с представителями аппарата детского омбудсмена, Роспотребнадзора, пожарного надзора, а также региональных министерств здравоохранения, труда и соцразвития и ГУ МВД.
Ревизия показала угрозу жизни и здоровью 148 детей, находившихся в лагере. Были выявлены нарушения в условиях содержания, организации питания, медицинского обслуживания и досуга.
По итогам проверки 20 августа прокуратура внесла представление индивидуальному предпринимателю, который является организатором лагеря. Деятельность учреждения приостановлена, а дети вывезены с его территории.