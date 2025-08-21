Слепая пенсионерка зарезала соседа в ходе пьяной ссоры

«Всё случилось случайно. Я никогда не хотела, чтобы так получилось. Я всегда старалась помочь ему, чем могла. Но когда он проявил неуважение ко мне, оскорбил, я не выдержала и напала на него. Я и подумать не могла, что могу его убить, ведь я слепая. Очень сожалею о содеянном», — сказала женщина на суде.