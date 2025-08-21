Слепая пенсионерка зарезала соседа в ходе пьяной ссоры

По данным следствия, между женщиной и её соседом-мужчиной на протяжении многих лет существовали добрососедские отношения. Сосед часто помогал ей по хозяйству и навещал её, чтобы поддержать. Трагедия произошла в день, когда пенсионерка получила пенсию и пригласила соседа отметить это событие.
В процессе застолья между ними разгорелась ссора. Мужчина в пьяном виде стал оскорблять женщину и унижать её достоинство. В ответ на оскорбления, не выдержав эмоций, пенсионерка схватила кухонный нож и ударила им соседа.
«Всё случилось случайно. Я никогда не хотела, чтобы так получилось. Я всегда старалась помочь ему, чем могла. Но когда он проявил неуважение ко мне, оскорбил, я не выдержала и напала на него. Я и подумать не могла, что могу его убить, ведь я слепая. Очень сожалею о содеянном», — сказала женщина на суде.
Суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.