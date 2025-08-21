Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области трое жителей эвакуированы из подтопленных домов

Они разместились в пунктах для пострадавших.

Источник: Om1 Омск

В Омской области продолжается работа по ликвидации последствий паводка. По данным ГУ МЧС на утро 21 августа, в рабочем посёлке Таврическое подтоплены 52 частных дома и 225 приусадебных участков. Сутками ранее вода стояла в 65 домах и на 195 участках.

В Таврическом появились первые эвакуированные жильцы — три человека временно разместились в пунктах для пострадавших.

В Кировском административном округе Омска ситуация улучшается. Если ранее было подтоплено 10 домов и 10 участков, то на утро четверга затоплено шесть домов и шесть участков. Специалисты администрации Кировского округа обследуют дома на предмет подтопления и оказывают помощь в откачке воды.

Сил и средств для работы на местах достаточно, отмечают в ведомстве.