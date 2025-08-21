В Омской области трое жителей эвакуированы из подтопленных домов

В Кировском административном округе Омска ситуация улучшается. Если ранее было подтоплено 10 домов и 10 участков, то на утро четверга затоплено шесть домов и шесть участков. Специалисты администрации Кировского округа обследуют дома на предмет подтопления и оказывают помощь в откачке воды.