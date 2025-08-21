Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в ДТП погиб 16-летний подросток за рулем байка

В Благовещенском районе в аварии погиб 16-летний мотоциклист.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии погиб второкурсник колледжа. Подробности его гибели рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, смертельная авария случилась этой ночью на пятьдесят восьмом километре автодороги Уфа — Янаул. 48-летний водитель грузовика «Рено Премиум», двигавшийся из Бирска в сторону Благовещенска, столкнулся с попутным мотоциклом «Кобра Кросс», которым управлял 16-летний подросток.

В результате мощного удара несовершеннолетний мотоциклист погиб на месте до прибытия медиков. Как выяснилось, погибший являлся студентом второго курса Уфимского многопрофильного колледжа и не имел водительского удостоверения необходимой категории.