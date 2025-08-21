В Башкирии в ДТП погиб 16-летний подросток за рулем байка

По данным ведомства, смертельная авария случилась этой ночью на пятьдесят восьмом километре автодороги Уфа — Янаул. 48-летний водитель грузовика «Рено Премиум», двигавшийся из Бирска в сторону Благовещенска, столкнулся с попутным мотоциклом «Кобра Кросс», которым управлял 16-летний подросток.