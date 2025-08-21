В Башкирии в ДТП погиб 16-летний подросток за рулем байка

В Башкирии погиб второкурсник колледжа. Подробности его гибели рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, смертельная авария случилась этой ночью на пятьдесят восьмом километре автодороги Уфа — Янаул. 48-летний водитель грузовика «Рено Премиум», двигавшийся из Бирска в сторону Благовещенска, столкнулся с попутным мотоциклом «Кобра Кросс», которым управлял 16-летний подросток.
В результате мощного удара несовершеннолетний мотоциклист погиб на месте до прибытия медиков. Как выяснилось, погибший являлся студентом второго курса Уфимского многопрофильного колледжа и не имел водительского удостоверения необходимой категории.