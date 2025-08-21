Пожар на предприятии в Ростовской области начался из-за ночной атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны России отразили ночную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. ВСУ били по семи районам Ростовской области. Об этом утром 21 августа сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он отметил, что атака была отражена в Каменске-Шахтинском, Донецке, Новошахтинске, а также в Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском и Тарасовском районах. При этом в Новошахтинске на одном из промышленных предприятий в результате падения обломков произошло возгорание.
Глава региона подчеркнул, что по предварительной информации, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы. Пожарные подразделения ликвидируют возгорание на предприятии.
