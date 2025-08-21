Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на предприятии в Ростовской области начался из-за ночной атаки БПЛА

Слюсарь сообщил о возгорании на промышленном предприятии в Ростовской области, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны России отразили ночную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. ВСУ били по семи районам Ростовской области. Об этом утром 21 августа сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он отметил, что атака была отражена в Каменске-Шахтинском, Донецке, Новошахтинске, а также в Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском и Тарасовском районах. При этом в Новошахтинске на одном из промышленных предприятий в результате падения обломков произошло возгорание.

Глава региона подчеркнул, что по предварительной информации, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы. Пожарные подразделения ликвидируют возгорание на предприятии.

Ранее сообщалось, что на территории завода в поселке Лесной Шиловского района в Рязанской области произошло возгорание с последующим взрывом пороха. Общее число погибших составляет 25 человек. Численность пострадавших специалистами оценивается в 158 человек.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше