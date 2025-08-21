Ричмонд
В Слюдянке подросток попал под колеса машины, потому что не спешился с самоката

Водитель иномарки не заметил самокатчика.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянке подросток попал под колеса машины, потому что не спешился с самоката. Столкновение двухколесного транспортного средства с иномаркой произошло вечером 20 августа. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, мальчик на скорости передвигался на электросамокате и решил перейти пешеходный переход.

— Вот только подросток не учел того, что нужно было спешится и идти по «зебре» пешком, — уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Из-за несоблюдения правил дорожного движения самокатчик столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. Ее водитель не успел среагировать на неожиданно появившегося на дороге подростка. В результате ДТП он получил ушибы.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что школы Иркутской области прошли проверку перед учебным годом.