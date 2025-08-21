В Слюдянке подросток попал под колеса машины, потому что не спешился с самоката. Столкновение двухколесного транспортного средства с иномаркой произошло вечером 20 августа. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, мальчик на скорости передвигался на электросамокате и решил перейти пешеходный переход.