В Слюдянке подросток попал под колеса машины, потому что не спешился с самоката. Столкновение двухколесного транспортного средства с иномаркой произошло вечером 20 августа. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, мальчик на скорости передвигался на электросамокате и решил перейти пешеходный переход.
— Вот только подросток не учел того, что нужно было спешится и идти по «зебре» пешком, — уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Из-за несоблюдения правил дорожного движения самокатчик столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. Ее водитель не успел среагировать на неожиданно появившегося на дороге подростка. В результате ДТП он получил ушибы.
