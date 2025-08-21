Ричмонд
Из-за падения БПЛА в Воронежской области задерживаются 19 поездов

19 поездов задерживаются из-за ЧП на участке Россошь — Сохрановка под Воронежем.

Источник: Комсомольская правда

19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области на участке Россошь — Сохрановка. Об этом сообщили в Telegram-канале Телеграмма РЖД.

«В настоящее время в связи с происшествием на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов», — следует из текста сообщения.

Уточняется, что среди задерживаемых поездов — рейсы по маршруту Анапа — Москва, Москва — Ростов-на-Дону и Махачкала — Санкт-Петербург.

Кроме этого, в компании пояснили, что на момент 06:35 по мск максимальное время задержка составляет около 4 часов.

В РЖД также заверили, что сотрудники предпринимают необходимые меры для того, чтобы сократить время задержки.

Напомним, что ранее поезда в Сочи и Анапу также следовали с задержкой из-за падения обломков БПЛА на Ж/Д станции Лиски в Воронежской области.

