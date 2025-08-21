Из-за падения БПЛА в Воронежской области задерживаются 19 поездов

«В настоящее время в связи с происшествием на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов», — следует из текста сообщения.
Уточняется, что среди задерживаемых поездов — рейсы по маршруту Анапа — Москва, Москва — Ростов-на-Дону и Махачкала — Санкт-Петербург.
Кроме этого, в компании пояснили, что на момент 06:35 по мск максимальное время задержка составляет около 4 часов.
В РЖД также заверили, что сотрудники предпринимают необходимые меры для того, чтобы сократить время задержки.
Напомним, что ранее поезда в Сочи и Анапу также следовали с задержкой из-за падения обломков БПЛА на Ж/Д станции Лиски в Воронежской области.
