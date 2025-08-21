Коммерсант: российские военные стреляли друг в друга в зоне СВО ради выплат

«Позднее сам военный [Фролов] рассказал, что в него по его же просьбе стреляли сослуживцы, целившиеся так, чтобы не задеть жизненно важные органы. Делалось все это ради получения выплат в размере трех млн рублей», — говорится в материале «Коммерсанта». По данным следствия, за время службы в зоне спецоперации Фролов получил четыре ранения, хотя сам он носил шевроны, обозначающие пять легких и два тяжелых ранения.